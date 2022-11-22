Во второй декаде октября Европейский Союз принял решение направить в Армению наблюдательскую миссию в составе 40 человек, которая дислоцировалась на армяно-азербайджанской границе. В сообщении ЕС отмечалось, что целью миссии является мониторинг, анализ и информирование о ситуации в регионе.

Напомним, что решение последовало за четырехсторонней встречей, состоявшейся 6 октября между президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Сама же миссия призвана способствовать установлению мира и стабильности, укреплению доверия, а также содействовать процессу делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

В целях ускорения процесса отправки миссии было принято решение временно направить в Армению экспертов миссии наблюдателей ЕС из Грузии. Срок деятельности миссии не превысит 2 месяцев.

С начала работы наблюдательской миссии ЕС минуло больше месяца.

Первые несколько дней ее деятельности Азербайджан притих — сократились террористические атаки на территорию Армении. Однако недолго переждав, Алиев отдал приказ (без этого азербайджанские войска не могли самолично принять решение и подвергать массированному обстрелу приграничные районы Армении) продолжать террор уже на глазах у наблюдателей Евросоюза.

Сами наблюдатели, естественно, не дают интервью, не выступают с заявлениями, дабы, по всей вероятности, не озвучить преждевременные оценки. И это понятно.

Однако уже известно, что ставшие, как и раньше, ежедневные нападения Азербайджана на территорию Армении, миссия ЕС аккуратно документирует.

«Миссия даст понять ЕС и другим, что эти атаки являются неспровоцированными и хорошо спланированными террористическими атаками Азербайджана против армянской государственности», — написал на днях в своем микроблоге Твиттер посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян.

Известно, что миссия в Гегаркуникской области Армении уже убедилась и зафиксировала, что в отношении границ Армении была совершена агрессия со стороны Азербайджана и есть оккупированные территории. Об этом журналистам сообщил губернатор области Карен Саркисян.

Миссия работает в 11 населенных пунктах области, она ежедневно ведет наблюдение границы и каждый день находит что-то новое.

Тем временем, на фоне агрессивной риторики президента Азербайджана в адрес Армении и Арцаха, а в целом армянского народа, а также нападений на суверенную территорию Армении, европейские структуры, отдельные политические деятели начали смотреть на происходящее на Южном Кавказе критическим взглядом.

Одну только резолюцию Сената Франции можно считать звонкой пощечиной Алиеву.

Напомним, что Сенат Франции 15 ноября с. г. 295 голосами «за» и лишь 1 «против» принял резолюцию с требованием немедленного вывода ВС Азербайджана с территории Армении и призывом к правительству страны ввести санкции против Азербайджана в связи с его сентябрьской агрессией в отношении Армении.

Примечательно, что, помимо осуждения агрессии Азербайджана в отношении Армении и Арцаха, французские сенаторы предложили правительству Франции, в сотрудничестве с европейскими партнерами, предусмотреть в качестве наказания за агрессию Азербайджана дипломатические и экономические меры, в т.ч. применение санкций, которые будут нацелены на активы властей Азербайджана, а также предусмотрят введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Сенат также подтвердил необходимость признания Нагорно-Карабахской Республики и предложил правительству создать гуманитарный офис в Нагорном Карабахе.

Поддержит ли это справедливое предложение парламентариев правительство Франции, конечно, покажет время. Как и отношение Кабмина Франции к так называемым европейским ценностям. Или запах нефти опять заглушит все чувства? Ведь Евросоюз собирается, вопреки предложениям Сената Франции, покупать энергоносители у агрессора Азербайджана…

«РА» неоднократно писала, что многие выходки Алиева Армения долгие годы просто игнорировала — глава государства, как бы ни была страна далека от мировой цивилизации, не в праве вести себя столь агрессивно.

Однако всему есть предел. Свежий пример агрессивности Алиева, с которым Армения собирается заключить мирный договор, на чем настаивают определенные страны и международные организации, имеющие свои интересы на Южном Кавказе.

Выступая перед военными, президент Азербайджана 8 ноября заявил, что Сисиан, Горис, Капан и другие армянские города находятся в поле зрения (понимай – под прямым прицелом) Азербайджана, и Армения, мол, понимает, что это означает.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян это заявление Алиева расценил как вопиющий акт терроризма в отношении гражданского населения.

Надеемся, что миссия ЕС фиксирует не только факты нападения на Армению, но и угрозы нападения. Во всяком случае, это было бы логично, поскольку угроза – та же агрессия.

Буквально в понедельник, 21 ноября, поздно вечером подразделения ВС Азербайджана в очередной раз открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Министерство обороны РА сообщило, что с армянской стороны потерь нет.

На этом фоне для Армении очень важна оценка наблюдателей Евросоюза — вновь будет поставлен знак равенства между Арменией и Азербайджаном, или период безнаказанности для Алиева завершился, и наступает момент держать ответ. Армения ждет.