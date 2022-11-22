Парк скорой помощи Армении пополнился 39 новыми современными автомобилями. Новые машины скорой помощи Армения получила в дар от правительства Японии.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии передачи новых машин скорой помощи во дворе Национального ожогового центра присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, министр здравоохранения Анаит Аванесян, депутат Арсен Торосян, заместитель мэра Еревана Тигран Авинян, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Масанори Фукусима и другие официальные лица.

Премьер-министр осмотрел машины, оснащенные современными медицинскими приборами и вспомогательным оборудованием, и ознакомился с их возможностями.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян отметила, что машины скорой помощи были переданы нашей стране в рамках грантового соглашения «Экономическое и социальное развитие», подписанного между правительствами Армении и Японии 30 июня 2020 года.

«Среди предоставленных Армении 39 машин скорой помощи нового поколения 35 являются линейными, 4 — реанимобили. Стоимость проекта составила 3,5 миллиона долларов. Новые автомобили дополнят службу скорой помощи города Еревана, и у нас будет единый комплект, соответствующий стандартам. Новые автомобили оснащены современным оборудованием, соответствующим последним стандартам. Мы уверены, что в результате этого качество медицинского обслуживания обязательно повысится», — отметила Анаит Аванесян.

Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Армении Масанори Фукусима подчеркнул, что программа, в рамках которой Армения получила в дар от Японии машины скорой помощи, была подписана между правительствами Армении и Японии с целью борьбы с Covid-19.

«Я очень рад тому, что японское правительство передало Армении машины скорой помощи последнего поколения. Между Арменией и Японией за последние 30 лет сложились дружеские отношения», — сказал посол.

Он добавил, что направление медицинского обслуживания является одним из приоритетов оказания Японией помощи Армении.