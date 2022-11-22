Группа А.

Катар — Эквадор 0:2

Голы: Эннер Валенсия (16 — с пенальти, 31)

По традиции, ЧМ стартовал матчем с участием хозяев турнира. Менее мастеровитые и опытные катарцы не смогли составить достойную конкуренцию эквадорцам, которые в четвертый раз попали в финальный этап мирового первенства.

Перед матчем руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджада Таху буквально взорвал мировую прессу утверждением о том, что представители Катара предложили эквадорской стороне 7,4 миллиона долларов за проигрыш в этой игре. Отмечалось, что в деле замешаны 8 футболистов и 5 источников, незнакомых друг с другом. Стороны, как и ожидалось, категорически опровергли разговоры о предварительной договоренности, а южноамериканцы с первых минут игры принялись доказывать свою кристальную честность. И преуспели в первой же атаке: после розыгрыша штрафного удара, заработанного Кайседо, на перехват мяча вышел вратарь катарцев, который, однако, ошибся и позволил Торресу в падении изменить траекторию полета мяча, отскочившего к Валенсии, который и поразил головой ворота. Однако, взятие ворот было отменено, поскольку проверка по системе VAR показала, что гол был забит с офсайда. И все же, в течение первого получаса поединка Эннер Валенсия отметился двумя голами и обеспечил победу Эквадору.

Сенегал — Нидерланды 0:2

Голы: Коди Гакпо (84), Дави Классен (90+9)

Матч прошел с переменным преимуществом сторон. Голландцы больше владели мячом, а африканцы отвечали быстрыми контратаками. На 84-й минуте на заброс мяча де Йонгом молниеносно среагировал Гакпо, открывший счет. В этом эпизоде на перехвате ошибся вратарь сенегальцев Эдуард Менди. А на 9-й компенсированной минуте Дави Классен успел на добивание – 2:0.

Группа В.

Англия – Иран 6:2

Голы: Джуд Беллингем, 35 (1:0). Букайо Сака, 43 (2:0). Рахим Стерлинг, 45+1 (3:0). Букайо Сака, 62 (4:0). Мехди Тареми, 65 (4:1). Маркус Рэшфорд, 71 (5:1). Джек Грилиш, 90 (6:1). Мехди Тареми, 90+13 — с пенальти (6:2)

Англичане много контролировали мяч. В концовке первого тайма передачу Шоу точным ударом замкнул Беллингем, забивший свой первый гол в составе сборной Англии. Через несколько минут Сака рикошетом от перекладины удвоил счет. А в компенсированное время Стерлинг сделал счет 3:0. После перерыва Сака оформил дубль. Вскоре иранцы, благодаря голу Тареми, размочили счет. Вышедший на замену Рэшфорд почти сразу после появления на поле, получив пас от Кейна, вошел в штрафную и восстановил преимущество англичан в четыре мяча. На последней минуте основного времени Грилиш с паса Уилсона забил шестой гол, а на последней компенсированной минуте сборная Ирана с пенальти установила окончательный счет. Кстати, рефери по итогам двух таймов компенсировал аж 24 минуты.

США — Уэльс 1:1

Голы: Тимоти Веа, 36 (1:0). Гарет Бэйл, 82 — с пенальти (1:1)

В этом матче была зафиксирована первая ничья нынешнего чемпионата. В первом тайме мячом чаще владели американцы. На 36-й минуте «звездно-полосатым» удалось в результате быстрой контратаки выйти вперед. После перерыва рисунок встречи поменялся: сборная Уэльса завладела инициативой и за 8 минут до истечения основного времени американец Циммерман сбил в своей штрафной площади Бэйла, который и уверенно реализовал пенальти.