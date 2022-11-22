Министр территориального управления и инфраструктур Республики Арцах Айк Ханумян подал заявление об отставке. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу Ханумяна в Facebook.

“23 ноября, после почти двухлетнего пребывания в должности, я прекращаю занимать должность министра территориального управления и инфраструктур Республики Арцах. В Арцахе формируется новое правительство, и я не буду в его составе.

Правительство – самый организованный орган в Арцахе, и оно нуждается в поддержке со стороны всех нас. Крах правительства Арцаха, независимо от его состава, может стать фатальным для всего армянского народа. Поэтому правительству Арцаха нужна поддержка всех армян. Благодарю президента Республики Арцах и коллег из правительства за совместную работу.

Я благодарен всем сотрудникам министерства и подведомственных структур за то, что они несли на своих плечах это тяжелое бремя в кризисно-восстановительный период. Мы работали, не обращая внимания на многочисленные нападения, несправедливые нападки, организованные кампании против министра и министерства. Я продолжаю работать во имя великой цели сохранения Арцаха под суверенитетом Армении”, — написал Ханумян.