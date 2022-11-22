На территории Армении с 23-24 ноября ожидается погода без осадков. Вечером 25-го ноября, 26-го, ночью 27-го в большинстве регионов, днем 27-го в отдельных регионах ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с. 22-го ноября в отдельных регионах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем 23-го ноября температура воздуха повысится на 2-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, в городе Ереван с 23-24, днем 27-го ноября ожидается погода без осадков. Вечером 25-го ноября, 26-го, ночью 27-го ожидается дождь.