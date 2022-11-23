«Песня первой любви», «О чем шумит река», «Пепо», «Треугольник», «Зангезур», «Родник Эгнар», «Мимино» — эти и другие полюбившиеся песни из не менее любимых фильмов прошлого прозвучат с большой сцены. В честь 100-летия армянского кино, 29 ноября в концертном зале «Арам Хачатурян» публике будет представлено более двух десятков музыкальных композиций из армянских и советских фильмов.

В сопровождении Заслуженного ансамбля народных инструментов имени Арама Мерангуляна Общественного радио Армении выступят известные солисты:

Рубен Матевосян, Рима Сарибекян, Вардан Бадалян, Алла Левонян, Гамлет Геворгян, Артур Испирян, Кристин Саакян, Грант Мурадян, а также детская группа «Аревик» общественного радио.

Художественный руководитель ансамбля – Народный артист Республики Армения Рубен Матевосян, дирижер – Ашот Петросян.