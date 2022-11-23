23 ноября в Ереване началось совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Позднее под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», члены Совета коллективной безопасности обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности и основные результаты деятельности ОДКБ в период между заседаниями.

Одним из важнейших вопросов станет вопрос совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию содействия Республике Армения.

В ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется принятие декларации Совета коллективной безопасности.

Также будет подписан ряд документов, касающихся оснащения миротворческих сил ОДКБ современным вооружением, военной и специальной техникой, формирования совместной радиационной, химической и биологической защиты.

В связи с ротацией с 1 января 2023 года будет обсужден и вопрос генерального секретаря ОДКБ.