23 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов об освобождении некоторых министров с занимаемых должностей.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения Аппарата президента, согласно указам с должности министра здравоохранения освобожден Микаел Айриян. Обязанности министра здравоохранения временно возложены на заместителя министра Артура Оганджаняна.

Норайр Мусаелян освобожден с должности министра сельского хозяйства. Обязанности министра сельского хозяйства временно возложены на первого заместителя министра Тиграна Арустамяна.

Анаит Акопян освобождена с должности министра образования, науки, культуры и спорта. Обязанности министра образования, науки, культуры и спорта временно возложены на заместителя министра Асмик Минасян.

Армине Петросян освобождена с должности министра социального развития и миграции. Обязанности министра социального развития и миграции временно возложены на первого заместителя министра Ваграма Аракеляна.

Айк Ханумян освобожден с должности министра территориального управления и инфраструктуры. Обязанности министра территориального управления и инфраструктур временно возложены на первого заместителя министра Вардана Бегларяна.

Жирайр Мирзоян освобожден с должности министра юстиции и назначен временно исполняющим обязанности министра юстиции.

Давид Бабаян освобожден с должности министра иностранных дел и назначен временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Арам Саркисян освобожден с должности министра градостроительства и назначен исполняющим обязанности министра градостроительства.Ваграм Багдасарян освобожден с должности министра финансов и экономики и назначен исполняющим обязанности министра финансов и экономики.