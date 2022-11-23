Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация имеет необходимые ресурсы, чтобы помочь урегулировать ситуацию на таджикско-кыргызской границе, если оба государства сочтут это необходимым.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Зась заявил на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов ОДКБ.

«В регионе Центральной Азии мы особое значение придаем дальнейшему урегулированию ситуации на таджикско-кыргызской границе. Мы считаем, что ОДКБ имеет необходимые ресурсы и опыт, чтобы помочь двум нашим государствам достичь этой цели», — сказал Зась.По его словам, ОДКБ может оказать помощь, если Таджикистан и Кыргызстан сочтут это необходимым.