Министерство обороны Арцаха опровергло сообщение, распространенное МО Азербайджана, что подразделения Армии обороны вели огонь в направлении азербайджанских позиций.

«Сообщение, распространенное Министерством обороны Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны якобы с 15:48 до 18:20 22 ноября вели огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартакертского и Шушинского районов Республики Арцах является очередной дезинформацией».

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства обороны Арцаха.