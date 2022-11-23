Массовая поддержка, оказываемая Киеву со стороны НАТО и других государств, грозит расширением конфликта за счет включения в него и других стран.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на совместном заседании министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности стран-членов ОДКБ.

«В регионе Восточной Европы государства-члены НАТО наращивают свои военные силы, совершенствуют военную инфраструктуру, приближаются к западным границам зоны ответственности ОДКБ. Конечно, это создает дополнительные вызовы, в том числе и для нашей организации», — заметил Станислав Зась.