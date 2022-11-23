23 ноября государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян встретился с министрами, входящими в сферу его координации.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате государственного министра, Рубен Варданян коснулся принципов системы государственного управления, отметив, что нынешняя кризисная ситуация и вызовы требуют новых управленческих подходов.

Он сообщил, что по договоренности с президентом Республики Арцах все министры в сфере координации государственного министра прекращают свои полномочия. Четверо из них продолжат исполнять обязанности министров, пятеро будут отправлены в отставку, полномочия которых временно будут исполнять заместители министров.

Рубен Варданян поблагодарил всех министров за их работу. Он особо оценил работу министров, вступивших на должность сразу после войны, пытавшихся преодолеть послевоенный этап, и отметил, что их опыт и знания пригодятся для развития Арцаха.

После встречи Рубен Варданян провел беседу с исполняющими обязанности министров, призвав их ответственно отнестись к своей работе и выполнять свои обязанности в полном объеме.23 ноября президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал ряд указов об освобождении некоторых министров с занимаемых должностей.