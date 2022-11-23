Ведутся активные работы по строительству Гетаванской ГЭС мощностью в 17 МВт. Об этом 23 ноября заявил президент Республики Арцах Араик Арутюнян на очередном заседании Национального собрания, отметив, что строительство ГЭС осуществляется за счет государственных средств.

«Если финансовых средств будет достаточно, то строительство планируется завершить в следующем году, если нет, то оно обязательно будет завершено в 2024 году», — уточнил президент Арутюнян, добавив, что в результате строительства ГЭС «Гетаван», будет обеспечена самодостаточность Арцаха электроэнергией.