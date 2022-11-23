Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов будет исполнять обязанности Генерального секретаря ОДКБ.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Станислав Василий Зась завершает трехлетнюю деятельность на посту Генерального секретаря ОДКБ. Хочу поблагодарить его за проделанную добросовестную работу.Поскольку с начала 2023 года в ближайшие 3 года обязанности Генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич представит нам его», — отметил Никол Пашинян.