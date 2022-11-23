За последние два года страна-член ОДКБ Армения как минимум трижды подвергалась агрессии со стороны Азербайджана. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий и тем более, что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции ОДКБ на агрессию Азербайджана против Армении. Эти факты наносят огромный урон имиджу ОДКБ как внутри нашей страны, так и за ее пределами, и я расцениваю это как главную неудачу председательства Армении в ОДКБ. То же самое могу сказать о фактах эскалации на границе между нашими союзниками – Киргизией и Таджикистаном.

При этом должен отметить и наши успешные действия. Имею в виду оперативную реакцию ОДКБ на обращение президента Казахстана, господина Токаева, поддержать их в вопросе восстановления правопорядка в стране в январе текущего года. В данном случае мы решили вопрос за ночь, что позволило Казахстану избежать внутригосударственного хаоса», — сказал Никол Пашинян.

Пользуясь случаем, премьер-министр Никол Пашинян поздравил Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с переизбранием на пост президента Республики Казахстан.«Друзья, повестка сегодняшнего заседания насыщенная. Надеюсь, нам удастся согласовать наши союзнические подходы и добиться слаженного коллективного взаимодействия по актуальным проблемам», — заключил Никол Пашинян.