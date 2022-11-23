Россия поддерживает инициативу по оснащению миротворческих сил ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания ОДКБ в Ереване.

«Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами, секретариатом организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важное решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами», — сказал президент РФ.

По его словам, решение, которое предстоит принять на заседании СКБ ОДКБ, касающееся в том числе улучшения системы связи ОДКБ, создания совместного формирования радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения, функционирования в ОДКБ единой системы технического прикрытия железных дорог, Россия, безусловно, поддерживает.