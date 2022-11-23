Президент РФ Владимир Путин на саммите лидеров стран ОДКБ заявил, что усилия по комплексному решению острых вопросов нагорно-карабахского урегулирования требуют дальнейшего внимания.

«Нашего дальнейшего внимания, конечно, требуют — я согласен с коллегами, которые уже об этом говорили — и вопросы, связанные с усилиями по достижению комплексного армяно-азербайджанского урегулирования. Безусловно, это острые вопросы, которые нашего внимания требуют», — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Путин в ходе выступления на заседании в узком составе.

Он добавил, что трехсторонние переговоры в Сочи в конце октября лидеров России, Армении и Азербайджана создали «хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам».

«Только последовательно выполняя эти договоренности (ранее достигнутые) в вопросах делимитации границ, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана. Надеемся, что это в конечном итоге позволит выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — сказал Путин.