Саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ — Армения, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан) в Ереване 23 ноября прошел и завершился ожидаемо безрезультатно в плане выражения организацией отношения к агрессии/агрессиям Азербайджана против Армении.

Как отметил в своем выступлении на саммите премьер-министр Армении Никол Пашинян, начиная с 11 мая 2021 г. Азербайджан трижды применил вооружённые силы и оккупировал примерно 140 квадратных километров суверенной территории Республики Армения. Это случилось 11 мая и 14 ноября 2021-го года и 13 сентября 2022 года. Согласно резолюции ООН от 14 декабря 1974 года, под номером 3314, вышеуказанные действия Азербайджана расцениваются как агрессия.

У стран-членов ОДКБ то ли иное мнение, то ли решимости не хватает это признать, то ли им резолюция ООН не указ. А ведь собираются развивать отношения с международными организациями, в частности, взаимодействие с ООН по встраиванию миротворческого потенциала ОДКБ в операции организации по поддержанию мира.

Как бы то ни было, а СКБ ОДКБ не удалось согласовать ни итоговую декларацию, ни проект решения оказания помощи Армении. Документ об оказании помощи Армении, по словам теперь уже экс-генсека ОДКБ Станислава Зася, «в высокой степени готовности, согласован комплекс мероприятий в нынешней непростой ситуации, связанной с напряженностью на армяно-азербайджанской границе». Документ был признан в целом подготовленным, но нуждается в доработке. Поручено доработать и представить на подписание главам государств. То же самое касается декларации. Высокая степень готовности, но нужно будет внести ряд корректировок в документ, сообщил Зась.

Между тем, ничего сверхъестественного Армения от ОДКБ по поводу агрессий Азербайджана не ожидала. «Чего мы ожидаем от ОДКБ по этому поводу? Констатации данного факта, в форме четко сформулированной политической оценки. Воздержаться от такой оценки, говоря, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, значит утверждать, что зоны ответственности Организации договора о коллективной безопасности не существует, а если нет зоны ответственности, то нет самой организации. Можно, по крайней мере, так проинтерпретировать», — отметил премьер-министр Армении.

Эти нюансы, по его словам, важны ещё и потому, что играют определяющую роль в дальнейших коллективных действиях: «В этом контексте хочу отреагировать на комментарии, согласно которым Армения пытается втянуть страны ОДКБ в войну с Азербайджаном. Это чистой воды манипуляция, потому что Армения не может быть заинтересована в войне, хотя бы потому, что достаточно настрадалась от войн, в том числе в сентябре этого года».

Пашинян отметил, что политическая оценка вышеупомянутых событий необходима, прежде всего, с моральной точки зрения, так как это должно быть логическим проявлением союзнических отношений. Конечно, это важно и с точки зрения восстановления территориальной целостности Армении, но это стремление само по себе не означает военного вмешательства.

Согласно статье 3 Устава ОДКБ, для защиты на коллективной основе территориальной целостности государств-членов приоритет отдается политическим средствам. Поэтому и Армения предлагает решением СКБ ОДКБ ускорить проведение необходимой политико-дипломатической работы с азербайджанской стороной, направленной на незамедлительный и безусловный вывод азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения на исходные позиции по состоянию на 11 мая 2021 года.

«Такая позиция важна не только для восстановления территориальной целостности Республики Армения, но и для сдерживания Азербайджана от дальнейших агрессивных действий против нашей страны. О том, что сохраняется риск новой агрессии со стороны Азербайджана против территориальной целостности Армении, докладывал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Васильевич Зась на внеочередном заседании СКБ 28 октября текущего года. В этих условиях отсутствие четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и может интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ», — сказал Пашинян.

Исходя из этого, премьер-министр Армении отметил, что на данный момент представленный к подписанию проект «Декларации СКБ ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» недостаточно доработан, и, как заявил Пашинян, в данном виде он не считает возможным подписывать эти документы.

Подобный поворот, видимо, был неожиданным для лидеров стран-членов ОДКБ, рассчитывающих, что армянский премьер подпишет традиционно размытое и ни к чему их не обязывающее заявление. Свидетельством тому — изумленное лицо Александра Лукашенко, не поверившего собственным ушам и застывшего в ожидании продолжения «банкета», несмотря на закрывающую заседание фразу Пашиняна «спасибо большое». Пришлось премьер-министру Армении громко повторить «спасибо большое», чтобы вывести Лукашенко и компанию из состояния ступора и дать понять, что дискуссия окончена.

Интересно, а на что рассчитывал президент Белоруссии, использовавший саммит в Ереване для того, чтобы в очередной раз озвучить тезисы своего брата Алиева. «Надо понимать, что конфликт между двумя соседними и близкими, дружественными нам государствами. Только в этом причина. Не потому, что мы хотим угодить одной стороне в ущерб другой. Армяне нам не чужие люди, и мы хотим их поддержать. Но в этом плане должно быть движение прежде всего Армении», — пафосно заявил Лукашенко. Надо понимать, что он подразумевал, что Армения должна уступить Азербайджану, дабы лидеры стран ОДКБ могли и дальше спокойно почивать в своих креслах.

Если Лукашенко, принявший председательство в ОДКБ, в таком духе собирается заниматься разрешением конфликта между Арменией и Азербайджаном, что по его словам, будет приоритетом Минска в ОДКБ, то, уж извините, лучше не надо.

Лицемерие просто зашкаливает. С одной стороны, Лукашенко вопит, что НАТО окружает постсоветские страны, с другой, — не замечает вторжения члена НАТО Турции на постсоветское пространство. С одной стороны, ОДКБ собирается противостоять угрозе проникновения на территорию стран-членов международных террористов, с другой, — не хочет замечать не только террористических действий Азербайджана в отношении Арцаха и Армении, но и присутствия боевиков международных террористических организаций, которыми Баку и Анкара заполонили временно оккупированные территории Арцаха и Армении, да и среднеазиатские государства. На Украине, кстати, они воюют против России.

Не нравится Лукашенко присутствие в регионе Евросоюза и ОБСЕ. Так перестаньте разводить демагогию и действуйте так, чтобы прекратить террористическую деятельность Азербайджана и Турции на Южном Кавказе!

В предшествующие саммиту дни и в день его проведения Азербайджан вновь обстреливал мирных жителей Арцаха в зоне ответственности российских миротворцев и позиции ВС Армении. 23 ноября в результате выстрела с азербайджанской стороны получил огнестрельное ранение военнослужащий ВС Армении.

На этом фоне странно прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что он надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Он считает, что состоявшиеся в Сочи в конце октября переговоры лидеров Азербайджана, Армении и РФ создали хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам. Президент РФ отметил, что в совместном заявлении была подтверждена приверженность трехсторонним договоренностям на высшем уровне, достигнутым в 2020 и в 2021 году. Он подчеркнул, что «только последовательное выполнение этих договоренностей в вопросах делимитации границы, в разблокировании транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем» поможет добиться нормализации отношений между странами. «Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку», — заявил глава российского государства, добавив, что уже обменялся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном соображениями по этому поводу и поговорит подробнее на предстоящей в среду в Ереване двусторонней встрече.

Между тем, Никол Пашинян в своем выступлении на саммите ОДКБ по пунктам представил все нарушения Азербайджаном взятых им в рамках трехсторонних договоренностей обязательств.

Президент России признал, что у ОДКБ есть «не только достижения, но и проблемы». О последних он предпочел говорить с коллегами «без всяких камер». Для Владимира Путина очевидно, что «совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран».

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Хотелось бы, чтобы это стало очевидно и для Армении. Но, увы, уже даже надеяться на это не приходится…