На чемпионате мира по боксу среди юношей, проходившем в Ла-Нусии, Испания, представитель Армении, действующий чемпион Европы Эрик Исраелян в финале категории 60 кг сразился с представителем Грузии Гочей Гордулавой и единогласным решением судей завоевал золотую медаль.

Как передает Арменпресс, Исраелян на старте молодежного ЧМ сразился с чемпионом Азии, индийцем Харш Харшем и досрочно одержал победу, трижды отправив в нокдаун соперника во втором раунде. Затем Исраелян одержал победу над гватемальцем Диего Хавьером Мигелем Гуардадо со счетом 5:0.

В четвертьфинале весовой категории 60 кг 18-летний боксер сразился с мексиканцем Раулем Эррерой Агиларом и в третьем раунде одержал победу нокдаунами-4:0.

В полуфинале Молодежного национального чемпионата Исраелян соревновался с представителем Англии Нельсоном Бирчаром и, имея явное преимущество во всех трех раундах, единогласным решением судей снова победил со счетом 5:0.