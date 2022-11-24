Полиция, спасательная служба и Служба по миграции и гражданству будут объединены и будут действовать в рамках создаваемого Министерства внутренних дел.

Как сообщает «Арменпресс», исполняющий обязанности министра юстиции Григор Минасян на заседании правительства представил, что новое министерство позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль над полицией. Создаваемое министерство будет исполнителем и ответственным за реформы в объединяющихся секторах.

«В министерстве будут сосредоточены пять основных функциональных направлений: охрана общественного порядка, предупреждение и выявление преступлений, управление рисками стихийных бедствий, миграция и гражданство, управление государственными резервами и гуманитарные вопросы. На этапе разработки пакета создания нового министерства были проведены глубокие профессиональные исследования всех служб и органов, входящих в его состав, их функций, и в качестве ориентира был принят принцип, согласно которому подчиненные государственные органы будут сосредоточены только на реализации своих профессиональных функций», — сказал Минасян, добавив, что руководители служб будут назначаться премьер-министром. Заместители также будут назначаться, и освобождаться с должности премьер-министром, по представлению министра внутренних дел.

Касаясь ведомственного контроля и обеспечения качества нового министерства, Минасян отметил, что из логики пакета следует, что в непосредственное подчинение министра будет передано управление внутренней безопасности и противодействия коррупции, что обеспечит ведомственный контроль за качество обслуживания всей системы.

«Министерству будет передан ряд функций, которые являются государственными услугами и в настоящее время выполняются полицией. Учитывая действующую систему социальных гарантий, установленную для сотрудников полиции и спасательной службы, при поступлении на службу в соответствующих подразделениях министерства, проект предусматривает, что эти служащие в течение пяти лет со дня назначения будут пользоваться правом на получение военной пенсии за выслугу лет, за военную службу согласно Закону «О государственных пенсиях», — сказал он.

В проекте предлагается прекратить деятельность МЧС. В качестве переходного этапа запланирован период до четырех месяцев.

«После принятия проектов у нас будет 13 членов правительства на определенный короткий срок, после чего, когда деятельность МЧС будет полностью прекращена, мы вернемся к развитию деятельности в составе 12 членов. Такое решение гарантирует, что услуги, предоставляемые населению, не прекратятся ни на минуту», — сказал Минасян, подчеркнув, что за созданием МВД последуют другие инициативы на законодательном и оперативном уровне, что завершит реализацию отраслевых реформ.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что принятие проекта не означает оптимизацию, хотя это также приведет к проблемам.

«Наиболее перспективным значением этого изменения является появление полиции и службы спасения с новыми стандартами. Нам нужны новые стандарты для полиции и спасательной службы, над этим уже работают», — сказал премьер, добавив, что согласно положению начальник полиции будет заместителем министра внутренних дел, а также членом Совета безопасности.

По словам Никола Пашиняна, силы полиции будут реорганизованы в полицейскую охрану, функции которой будут расширены.

«В результате у нас будет новая Полиция и новая Служба спасения. Один из заместителей министра будет и руководителем спасательной службы», — сказал премьер.