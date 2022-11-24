Следующий саммит Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в четвертом квартале 2023 года в Минске, как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба ОДКБ.

«Очередная сессия СКБ (Совета коллективной безопасности — ИФ) ОДКБ состоится в четвертом квартале 2023 года в городе Минске», — сообщили в организации по итогам прошедшего 23 ноября саммита в Ереване.

Как сообщалось, председательство в ОДКБ в новом межсессионном периоде перешло к Белоруссии. Ранее президент республики Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия принимает председательство в ОДКБ «в период системного кризиса международных отношений». «Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке», — заявил Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

Он также подчеркнул, что «белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия членов ОДКБ».