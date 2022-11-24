Премьер-министр Армении Никол Пашинян с сожалением отметил, что на состоявшемся 23 ноября в Ереване очередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ не удалось прийти к согласию относительно двух очень важных документов. Однако, несмотря на это обстоятельство, обсуждения в ходе заседания ОДКБ Пашинян считает позитивными.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр на заседании правительства отметил, что состоялось очень открытое, искреннее и позитивное обсуждение.

«Эти два документа отправлены на доработку, и я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию. Но в целом, несмотря на то, что мы не подписали Декларацию ОДКБ и решение об ответе ОДКБ на эскалацию 13 сентября, и они не были приняты, обсуждение в целом считаю позитивным. Переговоры с РФ в двустороннем формате также считаю позитивными», — сказал Пашинян, выразив надежду, что договоренности, которые были зафиксированы, будут реализованы в кратчайшие сроки.

23 ноября в Ереване прошел саммит ОДКБ под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе саммита Армения отказалась подписать Декларацию ОДКБ и проект резолюции об оказании Армении содействия в связи с агрессией Азербайджана. Армения обосновала свое решение неполноценностью этих документов.