Служба государственной охраны будет отделена от Службы национальной безопасности, и после принятия соответствующего закона в Национальном собрании станет органом, подчиненным премьер-министру.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил, что изменения происходят в рамках реформ системы безопасности.

«Ранее в рамках этого регулирования президенту предоставлялась пожизненная служба охраны. Теперь эта услуга будет предоставляться лишь на семь лет после его отставки. В случае с премьер-министром это будет 10 лет», — сказал он.

Премьер-министр Пашинян добавил, что при необходимости будет возможность продлить эту услугу.

«СНБ должна заниматься тремя основными направлениями: контрразведка, борьба с терроризмом, охрана конституционного строя. Нам необходимо наращивать возможности этой службы, и мы это делаем», — добавил Пашинян.

Правительство одобрило этот проект.