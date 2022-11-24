Обобщая на заседании правительства итоги состоявшегося 23 ноября в Ереване очередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что состоялось очень открытое, искреннее и позитивное обсуждение. Хотя, добавил с сожалением, не удалось прийти к согласию относительно двух очень важных документов.

«Эти два документа отправлены на доработку, и я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию. Но в целом, несмотря на то, что мы не подписали Декларацию ОДКБ и решение об ответе ОДКБ на эскалацию 13 сентября, и они не были приняты, обсуждение в целом считаю позитивным. Переговоры с РФ в двустороннем формате также считаю позитивными», — сказал Пашинян, выразив надежду, что договоренности, которые зафиксированы, будут реализованы в кратчайшие сроки.

Одним из основных вопросов повестки стало создание Министерства внутренних дел, в рамках которого будут объединены Полиция, спасательная служба и Служба по миграции и гражданству.

Новое министерство позволит обеспечить как парламентский, так и гражданский контроль над полицией. Создаваемое министерство будет исполнителем и ответственным за реформы в объединяющихся секторах», — представляя вопрос, отметил, в частности. исполняющий обязанности министра юстиции Григор Минасян

«В министерстве будут сосредоточены пять основных функциональных направлений: охрана общественного порядка, предупреждение и выявление преступлений, управление рисками стихийных бедствий, миграция и гражданство, управление государственными резервами и гуманитарные вопросы. На этапе разработки пакета создания нового министерства были проведены глубокие профессиональные исследования всех служб и органов, входящих в его состав, их функций, и в качестве ориентира был принят принцип, согласно которому подчиненные государственные органы будут сосредоточены только на реализации своих профессиональных функций», — сказал Минасян, добавив, что руководители служб будут назначаться премьер-министром. Заместители также будут назначаться, и освобождаться с должности премьер-министром, по представлению министра внутренних дел.

Касаясь ведомственного контроля и обеспечения качества нового министерства, Минасян отметил, что из логики пакета следует: в непосредственное подчинение министра будет передано управление внутренней безопасности и противодействия коррупции, что обеспечит ведомственный контроль за качество обслуживания всей системы.

«Министерству будет передан ряд функций, которые являются государственными услугами и в настоящее время выполняются полицией. Учитывая действующую систему социальных гарантий, установленную для сотрудников полиции и спасательной службы, при поступлении на службу в соответствующих подразделениях министерства, проект предусматривает, что эти служащие в течение пяти лет со дня назначения будут пользоваться правом на получение военной пенсии за выслугу лет, за военную службу согласно Закону «О государственных пенсиях», — сказал он.

В проекте предлагается прекратить деятельность МЧС. В качестве переходного этапа запланирован период до четырех месяцев.

«После принятия проектов у нас будет 13 членов правительства на определенный короткий срок, после чего, когда деятельность МЧС будет полностью прекращена, мы вернемся к развитию деятельности в составе 12 членов. Такое решение гарантирует, что услуги, предоставляемые населению, не прекратятся ни на минуту», — сказал Минасян, подчеркнув, что за созданием МВД последуют другие инициативы на законодательном и оперативном уровне, что завершит реализацию отраслевых реформ.

С формирования Министерства внутренних дел начнется процесс добровольной аттестации, основной целью которого является минимум удвоение зарплаты служащих полиции и спасателей, отметил премьер-министр Никол Пашинян, особо подчеркнув, что параллельно все это будет осуществлено также в сфере Службы национальной безопасности, государственной охраны.

«Дабы избежать путаницы, на данном этапе мы внедряем этот механизм в службах, считающихся военизированного характера. Проще говоря, система эта внедряется для людей в погонах. С 2023 года этот процесс будет запущен также в уголовно-исправительной системе, и в том же году во всех системах должны быть люди, получающие уже удвоенную зарплату», — сказал премьер, добавив: возникла проблема с будущего года иметь для территориальных служб полиции помещения нового стандарта.

«Проектные работы уже стартовали, начнем с Мегринской полиции. В спасательной службе МЧС при содействии правительства США в нескольких регионах созданы физические инфраструктуры нового стандарта», — отметил Никол Пашинян, добавив, что наиболее перспективным значением этого изменения является появление полиции и службы спасения с новыми стандартами. По его словам, силы полиции будут реорганизованы в полицейскую охрану, функции которой будут расширены.

«В результате у нас будет новая Полиция и новая Служба спасения. Один из заместителей министра будет и руководителем спасательной службы», — заключил глава Кабинета министров.