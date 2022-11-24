На созванном вчера по инициативе правительства внеочередном заседании Национального Собрания парламент обсудил проект изменений и дополнений в законах «О службе в органах национальной безопасности» и «Об органах национальной безопасности».

Внесение корректировок в эти важные правовые акты исполнительная власть аргументирует обстоятельством необходимости приведения имеющихся в законах регулирований в соответствие с действующим законодательством.

Так, правительство предлагает повысить на два года возрастной ценз служащих в органах СНБ унтер-офицерского и офицерского состава. Напомним, что ныне срок службы в органах нацбезопасности может быть продлен до 5 лет, а преподавательского состава учебных заведений СНБ и старшего офицерского состава разведывательных и контрразведывательных подразделений — до 10 лет.

По словам заместителя директора СНБ Андраника Симоняна, представившего законопроекты, принятие корректировок обусловлено необходимостью предотвращения возможной утечки профессиональных кадров органов национальной безопасности, повышения эффективности кадровой политики и качества обслуживания, решить проблемы, возникающие на практике, привести используемые в законах понятия в соответствие с действующим законодательством.

Напомним, что в настоящее время предельный возраст для унтер-офицеров и офицеров до звания подполковника составляет 50 лет, а для полковников — 55 лет, что значительно ниже возрастного ценза, предусмотренного отраслевыми законами для воинских и иных равнозначных служб.

Упомянутые ограничения зачастую создают препятствия в плане обеспечения укомплектованности квалифицированными кадрами в системе, особенно для передачи многолетнего опыта, использования профессиональных знаний последних и для эффективного решения задач, стоящих перед службой.

Согласно проекту, возрастной ценз для службы в органах национальной безопасности предлагается увеличить на два года, за исключением старших офицеров. При этом с учетом специфики замещения профессиональных должностей медицинского характера предлагается предусмотреть возможность продления срока службы офицеров, занимающих указанные должности, до 10 лет вместо 5 лет, по аналогии с законами о воинской службе и о статусе военнослужащих и службе в полиции.

Изменения касаются дисциплинарной ответственности сотрудников СНБ, оснований для оставления в распоряжении кадров, случаев увольнения с должности, сроков аттестации — для всех сотрудников они определены раз в пять лет.

Кроме того, Службе национальной безопасности рекомендуется уточнить полномочия СНБ при осуществлении деятельности, связанной с обеспечением информационной безопасности.

В проекте уточняется ряд положений, касающихся службы и кадровой политики в органах национальной безопасности. В частности, директор Службы национальной безопасности вправе уволить со службы сотрудника, совершившего деяние, содержащее признаки умышленного преступления, в отношении которого уголовное преследование не осуществлялось или оно было прекращено по необоснованным основаниям.

Заметим, что аналогичные основания для увольнения со службы предусмотрены в полиции, прокуратуре, а также следственных органах, что зафиксировано действующим законодательством.

По ходу дебатов у депутатов оппозиционной фракции «Айастан» возник вопрос: почему авторы законопроекта зафиксировали положение, согласно которому документы из архивов СНБ по истечение срока давности рассекречиваются или утилизируются. Поводом для сомнений послужила формулировка «рассекречиваются или утилизируются» — парламентарии требовали более четкой формулировки — сперва рассекретить, а затем лишь утилизировать.

Замдиректора СНБ Андраник Симонян заявил, что, согласно «Закону о государственной и служебной тайне», этот вопрос решен, имеется также правительственное решение о том, что из архивов СНБ утилизируются исключительно рассекреченные документы, регулированиями же обсуждаемого законопроекта невозможно утилизировать нерассекреченные документы.

Национальное Собрание обсудило вчера и корректировки в Законе об автомобильном транспорте, продиктованные проводимыми в стране реформами регулярных пассажироперевозок.

Итак, с принятием закона регулярные автобусные пассажироперевозки будут осуществляться оператором, избираемым по итогам тендера. Параллельно с действующими процедурами предлагается внедрить новую форму обслуживания внутриобщинных рейсов. Победителем тендера будет признана организация, представившая самый низкий тариф для обслуживания 1 км маршрута. Напомним, что ныне приоритет отдается стоимости перевозки одного пассажира.

В результате предлагаемых изменений вся выплаченная пассажирами сумма будет полностью перечисляться в общинный бюджет, а организация-перевозчик будет получать от общины фиксированную плату за оказанные услуги, независимо от числа перевезенных пассажиров.

Следует отметить, что подобный подход предусмотрен и другими услугами, предоставляемыми общинами.

В случае организации внутриобщинных пассажироперевозок в таком формате община заключает с оператором договор сроком на 5-10 лет с учетом даты выпуска транспортного средства и других критериев.

Правительство предложило обсудить и принять все законопроекты в 24-часовом режиме.