Не успели болельщики футбола переварить первую крупную сенсацию проходящего в Катаре чемпионата мира, как сразу же грянула вторая. Вслед за сборной Аргентины споткнулась команда Германии — другой традиционный фаворит мировых первенств. Но список неожиданных результатов этим не ограничился: в стартовых матчах двух важных очков недосчитались вице-чемпионы мира хорваты и не менее грозная сборная Дании.

Что интересно — все эти команды не преуспели в играх с соперниками, которые до недавних пор имели в футболе, и не только, реноме развивающихся стран и не воспринимались всерьез. Примечательно, что аргентинцы и немцы проиграли азиатским сборным — соответственно Саудовской Аравии и Японии. А хорваты и датчане разошлись нулевой ничьей с африканскими командами — Марокко и Туниса. Чем же обусловлены неудачи некогда законодателей мод в мировом футболе: фактором глобального уравнения сил в этом виде спорта, недооценкой соперника, случайностью, настроем их визави, элементарным невезением или другими факторами? Ответ на этот интригующий вопрос мы узнаем в последующих матчах с участием перечисленных команд.

И все же, некоторые факты указывают на то, что перечисленные аномалии трудно обосновать только неудачным для номинальных фаворитов стечением обстоятельств. Четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы сборная Германии давно переживает непривычный для себя острый кризис. Последнее крупное достижение «бундестим» датируется аж 2014 годом, когда команда стала чемпионом мира в Бразилии. Тогда немцы одолели в финале как раз сборную Аргентины (1:0 в дополнительное время). А на мировом первенстве 2018 года, прошедшем в России, Германия и вовсе не преодолела групповой барьер, уступив Мексике (0:1), Южной Корее (0:2) и с трудом победив шведов – 2:1. Тогда немцы впервые в своей истории заняли на чемпионате мира последнее место в группе и не пробились в плей-офф. На этом фоне бронзовые медали чемпионата Европы-2016 и победа в розыгрыше Кубка конфедераций 2017 года выглядят блекло и абсолютно неубедительно.

Что касается двукратного чемпиона мира и 15-кратного обладателя Кубка Америки Аргентины, то в последние 8 лет «альбиселесте», ведомая гениальным Лионелем Месси, завоевывала медали исключительно в главном соревновании своего континента. Кстати, аргентинцы выиграли главный приз этого турнира в 2021 году, и, по сути, являются действующими чемпионами Южной Америки. В 2015 и 2016 годах Аргентина становилась серебряным, а в 2019 – бронзовым призером этого соревнования. На мировом чемпионате четырехлетней давности Месси и компания прекратили выступления на стадии 1/8 финала. В России в групповом турнире они сыграли вничью с исландцами (1:1), проиграли хорватам (0:3) и победили нигерийцев (2:1), а в 1/8 финала проиграли будущим чемпионам — французам, — со счетом 3:4.

Из обидчиков этих двух грандов наиболее впечатляющий послужной список у японцев, которые являются четырехкратным обладателем Кубка Азии (1992, 2000, 2004, 2011). А еще они трижды доходили до 1/8 финала чемпионатов мира (2002, 2010, 2018), становились серебряным призером Кубка конфедераций (2001) и бронзовым медалистом Олимпийских игр 1968 года. На ЧМ-2018 Япония победила Колумбию (2:1), сыграла вничью с Сенегалом (2:2), проиграла Польше (0:1) и Бельгии (2:3). Кстати, в матче с бельгийцами «самураи» вели со счетом 2:0.

Лучшим достижением саудовцев на чемпионатах мира был выход в 1/8 финала в 1994 году. Сборная этой страны также трижды выигрывала Кубок Азии (1984, 1988, 1996) и становилась финалистом Кубка конфедераций (1992). На ЧМ-2018 арабская сборная проиграла России (0:5), Уругваю (0:1) и победила Египет (2:1).

Словом, отмеченные выше сенсации являются самыми что ни на есть настоящими, а не дутыми. Ждем следующих матчей.

ГРУППА С.

Аргентина — Саудовская Аравия 1:2

Голы: Лионель Месси, 10 — с пенальти (1:0). Салех Аль-Шехри, 48 (1:1). Салем Аль-Давсари, 53 (1:2).

Мексика – Польша 0:0

На 57-й минуте поляк Роберт Левандовски не реализовал пенальти (вратарь).

ГРУППА D.

Дания – Тунис 0:0

Франция — Австралия 4:1

Голы: Крейг Гудвин, 9 (0:1). Адриен Рабьо, 27 (1:1). Оливье Жиру, 32 (2:1). Килиан Мбаппе, 68 (3:1). Оливье Жиру, 71 (4:1).

ГРУППА Е.

Германия – Япония 1:2

Голы: Илкай Гюндоган, 33 — с пенальти (1:0). Рицу Доан, 75 (1:1). Такума Асано, 83 (1:2).

Испания — Коста-Рика — 7:0

Голы: Дани Ольмо, 11 (1:0). Марко Асенсио, 21 (2:0). Ферран Торрес, 31 — с пенальти (3:0). Ферран Торрес, 54 (4:0). Гави, 74 (5:0). Карлос Солер, 90 (6:0). Альваро Мората, 90+2 (7:0).

ГРУППА F.

Марокко — Хорватия 0:0

Бельгия – Канада 1:0

Гол: Миши Батшуайи, 44 (1:0).

На 11-й минуте канадец Алфонсо Девис не реализовал пенальти (вратарь).

Исторический антирекорд сборной Коста-Рики

Сборная Коста-Рики, потерпевшая в групповом турнире чемпионата мира разгромное поражение от Испании (0:7), повторила собственный антирекорд мировых первенств.

За весь матч костариканцы не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Это второй такой показатель на чемпионатах мира, начиная с 1966 года, когда стала собираться полноценная статистика матчей турнира. Сборная Коста-Рики повторила свой же худший результат по этому игровому фактору: в 1990 году она не создала ни одной угрозы воротам сборной Бразилии (0:1).

Испания достигла исторического рубежа

Сборная Испании стала шестой командой, преодолевшей рубеж в 100 голов на чемпионатах мира, сообщает Opta.

Испанцы победили в матче группового этапа сборную Коста-Рики (7:0), доведя до 106 количество своих голов, забитых на мировых первенствах.

Впереди по этому показателю команды Бразилии (229), Германии (227), Аргентины (138), Италии (128) и Франции (124).

Лионель Месси назвал причины поражения сборной Аргентины

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси в интервью изданию Olé обосновал поражение своей команды от сборной Саудовской Аравии беспорядочной игрой.

«Мы забили очень быстро, потом были моменты с отмененными голами. Тогда мы думали, что шансов будет еще много. Тут-то мы и ошиблись», — объяснил нападающий. Он заявил, что аргентинцы слишком ускорили игру, действовали беспорядочно и утратили работоспособность. Стоит отметить, что арбитр отменил три гола аргентинцев в первом тайме из-за офсайда. Для сборной Аргентины это поражение стало первым в стартовых встречах чемпионатов мира начиная с 1990 года.

В Саудовской Аравии устроили выходной в честь успеха своей сборной в матче с Аргентиной. Для них эта победа стала четвертой в истории выступлений на чемпионатах мира. До этого сборная выигрывала у Марокко (2:1) и Бельгии (1:0) в 1994 году, а также у Египта (2:1) в 2018 году.

Мануэль Нойер: «Мы сами отдали победу японцам»

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал поражение своей команды от японцев (1:2).

«Причины поражения — упущенные моменты в атаке и недостаточно хорошая игра в защите. Япония встречала нас на нашей же половине поля, а нам не хватало спокойствия и правильных позиционных действий. Было бы намного лучше, если бы мы точнее пасовали и играли с большей уверенностью. Мы сами сделали сборную Японии победителем матча», — цитирует Нойера официальный сайт Немецкого футбольного союза.