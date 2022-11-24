Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что может появиться серьезная возможность начать восстановительные работы на железной дороге Орадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх.

Пашинян подчеркнул, что в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Ереване 23 ноября он получил от него положительные сигналы.

«Хочу поделиться этой информацией, но учитывая прежний горький опыт, скажу, что все это еще предстоит подтвердить и зафиксировать. Но хорошо, что у нас не будет проблем с финансовыми возможностями», — сказал он.