Тема мирного договора, как и другие вопросы, связанные с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном, носят достаточно сложный характер, поэтому Москва не считает целесообразным комментировать позиции сторон до достижения четких договоренностей.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подчеркнув, что в ходе контактов с армянской и азербайджанской сторонами обсуждается, в том числе, вопрос мирного договора.

Коснувшись вопроса о нарушениях Азербайджаном режима прекращения огня и трехсторонних договоренностей, Захарова подчеркнула важность выполнения всех договоренностей, достигнутых между сторонами, а также недопущения эскалации ситуации. Она также заявила о важности воздерживаться от провокационной риторики, которая может привести к обострению ситуации в регионе.

«Россия поддерживает регулярные контакты с обеими сторонами, как на политическом уровне, включая глав государств, МИД, так и «на земле», по линии российского миротворческого контингента, погранслужбы ФСБ РФ в целях предотвращения вооруженных инцидентов. И, конечно, мы продолжим работу по нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах установления мира на Южном Кавказе», — отметила Захарова.