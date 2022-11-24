24 ноября в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном Собрании Армении, обсужден проект рекомендаций по совершенствованию законодательства в сфере избирательных процессов и защиты суверенитета в странах-членах ОДКБ.

В ходе обсуждения проекта заявления Парламентской ассамблеи ОДКБ «О недопустимости разработки биологического (микробиологического) и токсинного оружия» возражения представил вице-спикер НС РА Акоп Аршакян.

Высказанные возражения и предложения решено обсудить до заседания Совета ПА ОДКБ, а до этого, 29 ноября, будет созвано внеочередное заседание комиссии.