В Ереване во второй половине дня 24, 28 и 29 ноября осадков не будет. Вечером 25 ноября, до полудня 26, 27 ноября ожидаются дожди, возможны туманы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 26 и 27 ноября температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Погода без осадков будет в регионах днем 23, 28, 29 ноября. В вечерние часы 25 ноября в некоторых районах, 26, 27 ноября до полудня в большинстве районов ожидаются осадки, в горных районах в виде мокрого снега, в некоторых возможны туманы. Ветер юго-восточный, с порывами до 2-5 м/с.

23 и 24 ноября в Арцахе осадков не ожидается.