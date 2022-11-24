Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял управляющего директора Европейской службы внешних связей по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэля Зиберта. На встрече присутствовала также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, Армен Григорян приветствовал визит делегации в Армению и подчеркнул роль миссии наблюдателей ЕС и миссии ОБСЕ по оценке потребностей в укреплении обстановки безопасности в регионе.

Собеседники обменялись мнениями о текущей деятельности миссий.