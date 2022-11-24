В рамках вчерашних мероприятий ОДКБ была обсуждена ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, а также ситуация по нормализации отношений между Баку и Ереваном в целом. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя заявление заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева о том, что конфликт между Арменией и Азербайджаном не входит в компетенцию ОДКБ, Захарова отметила, что «политические оценки, наблюдения по широкому кругу вопросов в Армении, порой диаметрально противоположные, выражаются до, во время и после различных мероприятийа».

«Мы либо берем за основу то, что мы демократические общества, и у нас политики, эксперты, политологи имеют право высказывать свое экспертное мнение по различным событиям, либо отходим от этого принципа», — отметила Захарова.