Роза Линн станет специальным гостем конкурса “Детское Евровидение 2022”, который пройдет 11 декабря в Ереване. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Первый канал.

Армянский делегат “Евровидения 2022” исполнит свой мировой хит “SNAP”, который назван одной из 5 самых популярных песен в истории “Евровидения” на Spotify, установив ряд мировых рекордов. Песня получила платиновый статус в ряде европейских стран.

“Я очень рада выступить на «Детском Евровидении 2022». Для меня крайне важно, что праздник детской песни проходит на моей родине. Я счастлива вернуться в большую семью Евровидения”, — говорит Роза Линн.

Недавно певица также была гостем всемирно известной программы “The Late Late Show with James Corden” и исполнила “SNAP”. Песня также будет исполнена вживую на сцене “Детского Евровидения” в сопровождении армянских музыкальных инструментов.

Зрители также ждут Малену, исполнившую хит «Ками-ками». Победительница «Детского Евровидения 2021» выступит с новой песней. Автор музыки песни “Can’t feel anything” — Давид Бадалян, слова написаны Маленой и Розой Линн. Премьера клипа также состоится в ближайшее время.

Песня также прозвучит на сцене “Детского Евровидения” в живом сопровождении армянских инструментов.

В юбилейном 20-м “Детском Евровидении” примут участие представители 16 стран, объединенных волшебным лозунгом “Spin the Magic”. Символ этого года – разноцветный волчок. Страны-участницы: Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Армения, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина, Великобритания, Грузия, Франция.

Самое долгожданное событие года состоится 11 декабря в 19:00 в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.