С 21 по 24 ноября консультативная группа консорциума «Партнерство во имя мира» программы НАТО «Развитие оборонного образования» в Армении провела для представителей министерства обороны и Вооруженных Сил Республики Армения семинар на тему «Роль и значение профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах».

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в рамках мероприятия зарубежные партнеры представили особенности и тенденции развития профессиональной сержантской системы в современных вооруженных силах, ее роль в вооруженных силах и современной войне.

Консультативную группу программы «Развитие оборонного образования» принял начальник Генерального штаба ВС Армении, первый заместитель министра обороны, генерал-майор Эдвард Асрян. В ходе встречи были подведены итоги мероприятия, намечены пути дальнейшего взаимодействия.