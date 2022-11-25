25-го ноября в 11:55 в районное отделение полиции обратился житель общины Кармир шука Мартунинского района С. Григорян, сообщив, что около 11:30, при выполнении сельскохозяйственных работ на тракторе «Беларусь» на участке «Цмакен так» административной территории села Тагавард, он подвергся беспорядочным выстрелам противника. В результате чего сельскохозяйственные работы были прекращены.

Утром было зафиксировано нарушение режима прекращения огня и в направлении общины Чанкатах Мартакертского района.

Подразделения азербайджанской армии обстреляли мирных жителей, препятствуя осуществляемым сельскохозяйственным работам.

Районные отделы полиции зафиксировали и передали факты российскому миротворческому контингенту.

Случаи нападения ВС Азербайджана на мирных жителей в Арцахе в последние дни носят систематический характер.