Индекс экономической активности Армении в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 14,5 %.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом Армении.

Объем промышленного производства в январе-октябре текущего года по сравнению с январем-октябрем предыдущего года увеличился на 9,9 %. Объем строительства за 10 месяцев текущего года увеличился на 14,4 %.

Рост товарооборота в январе-октябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом, составил 15,5 %.

Объем оказанных услуг в январе-октябре 2022 года по сравнению с январем-октябрем предыдущего года увеличился на 27,9 %.

За 10 месяцев текущего года индекс потребительских цен вырос на 8,7 % по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Индекс цен на промышленную продукцию в январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2021 года вырос на 3,4 %. Объем производства электроэнергии в январе-октябре увеличился на 16,8 %.

В январе-октябре текущего года зафиксировано увеличение объема внешнеторгового оборота на 66,4 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом экспорт увеличился на 71,2 %, импорт — на 63,5 %.

Курс драма к доллару США в январе-октябре составил 443,81 драмов.