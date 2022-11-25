В МИД Армении отреагировали на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, что запланированная встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе 7 декабря не состоится, поскольку армянская сторона дала согласие на встречу при условии, что в ней примет участие и президент Франции.

Пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян ответил на вопросы «Арменпресс», касающиеся заявления президента Азербайджана, а также предложений по мирному договору, представленных Азербайджану армянской стороной.

Вопрос: Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что встреча, запланированная на 7 декабря в Брюсселе, не состоится из-за позиции армянской стороны относительно формата. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Хочу напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними. Все заявления азербайджанской стороны, что армянская сторона пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с действительностью. Республика Армения готова к встрече 7 декабря в соответствии с договоренностью и форматом, достигнутым в Праге.

Вопрос: На встрече, состоявшейся 7 ноября в Вашингтоне, Армения передала Азербайджану армянские предложения по мирному договору. Есть ли какое-либо развитие в этом плане?

Ответ: На сегодняшний день Азербайджан не ответил на наши предложения о заключении мирного договора.