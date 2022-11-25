При активном участии Российской Федерации идет доработка проекта совместных мер по оказанию содействия Республике Армения со стороны Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, касаясь итогов состоявшегося 23 ноября в Ереване заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Посол России дал в целом положительную оценку работе, проделанной в ходе заседания ОДКБ.

«В целом, впечатление осталось положительное. Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии, но на следующий день премьер-министр Никол Пашинян в ходе заседания правительства работе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ дал в целом положительную оценку.

Должен также отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин довольно положительно оценил председательство Армении в ОДКБ в этом году. Думаю, мне нечего добавить к этому», — сказал Копыркин.

На вопрос, предпримет ли Россия шаги для ускорения пересмотра проекта содействия ОДКБ Армении, посол ответил:

«Эта работа ведется, и эта работа ведется при активном участии Российской Федерации», — подчеркнул Копыркин.

На вопрос, предпринимаются ли российской и армянской сторонами достаточные шаги для преодоления внешних вызовов и сохранения армяно-российских отношений на том же высоком уровне, Копыркин ответил:

«На мой взгляд, многое делается для того, чтобы армяно-российские отношения не только сохранялись, но и укреплялись и адаптировались к новой реальности и новому миру. Поверьте, это очень сложно и требует большого терпения, настойчивости и воли с обеих сторон. На мой взгляд, все эти качества удается проявлять. Проблема, конечно, есть, ее и не могло не быть, но в целом я считаю, что работа по сохранению, укреплению и развитию двусторонних отношений ведется на должном уровне», — сказал Копыркин.