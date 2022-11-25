Правительство Швейцарии 23 ноября одобрило проект выделения Армении 960 000 швейцарских франков в качестве содействия приграничным общинам и смягчения последствий недавних военных столкновений.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил Департамент глобальных коммуникаций ООН, уточнив, что в рамках программы «Устойчивость и экономическое восстановление приграничных сообществ Армении — REBCA», в качестве реализующей стороны, сотрудничая со Всемирной продовольственной программой ООН (WP) через швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC), Швейцария оказжет немедленное гуманитарное и долгосрочное экономическое содействие Гегаркуникской, Вайоц Дзорской и Сюникской областям.

Гуманитарная программа REBCA, рассчитанная на 12 месяцев, защитит и восстановит средства к существованию людей, живущих в приграничных населенных пунктах Армении, и предоставит экономические ресурсы для повышения устойчивости к кризисным ситуациям. Проект нацелен на 15 приграничных населенных пунктов, затронутых конфликтом расширенных общин Варденис (Гегаркуник), Сисиан (Сюник) и Джермук (Вайоц Дзор), и напрямую будут удовлетворены потребности более 1000 домохозяйств.

Программа REBCA, финансируемая Швейцарией, была совместно разработана и реализована WFP при участии World Vision Armenia (WVA), Фонда развития детей (CDF) и Агентства стратегического развития (SDA). Проект будет поддержан Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения, Министерством территориального управления и инфраструктуры Республики Армения и местными властями выбранных целевых регионов.