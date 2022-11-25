25 ноября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял управляющего директора Европейской службы внешних связей по вопросам России, Восточного партнерства, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Михаэля Зиберта.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД Армении, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армения-ЕС и региональной безопасности. Арарат Мирзоян и Михаэль Зиберт обменялись мнениями о деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении.

Министр иностранных дел Республики Армения представил подходы армянской стороны относительно установления стабильности и мира на Южном Кавказе. Было подчеркнуто, что воинственная риторика и неконструктивная политика Азербайджана подрывают мирные усилия, а вероятность новой эскалации остается высокой.

Арарат Мирзоян коснулся также процесса нормализации армяно-турецких отношений.