Руководитель фракции «Гражданский договор» А.Конджорян и секретарь фракции А.Ованнисян 25 ноября приняли в НС Чрезвычайного и Полномочного посла Франции в Армении Анн Луйо и ответственного по делам Южного Кавказа МИД Франции Николя Каргеса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили повестку демократического развития Армении и подчеркнули роль законодательного органа и парламентской работы в укреплении и развитии демократии.

Выступавшие, как парламентское большинство, подтвердили приверженность продолжению демократических реформ в Армении и повышению роли НС.