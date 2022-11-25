Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян в ходе организованного в Риме мероприятия поблагодарила итало-арабский центр «Асадака» за проармянскую деятельность.

Как сообщает Арменпресс, посол Амбарцумян особо высоко оценила деятельность присутствовавшей на мероприятии итальянской журналистки Стефании Баттистини, которая посетила Армению и Арцах после 44-дневной войны и сняла документальный фильм, рассказывающий об армянском историко-культурном наследии в Арцахе, представила зверства азербайджанской стороны во время войны и их последствия.

«Ее работа чрезвычайно важна. Я знаю, что Стефания из Милана, но она почти никогда не бывает в Милане. Зато ее можно увидеть в горячих точках, таких как Арцах, Афганистан, где жизни людей угрожает опасность. Она сама боец, и сегодня профессиональная журналистика очень нуждается в таких людях», — сказала посол Армении в Италии.

Амбарцумян особо подчеркнула храбрость, проявленную итальянской журналисткой, которая попыталась своей работой сломить равнодушие международного сообщества.