Всеармянский фонд «Айастан» 24 ноября провел свой 25-й ежегодный телемарафон под лозунгом «Развиваем динамичные сообщества», собравший на сегодняшний день 11 003 439,51 долларов США. Окончательные результаты будут объявлены в конце года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Фонда, пожертвования, полученные в ходе телемарафона, следующие: Армения и Арцах — 1 000 280,51 долларов, США — 5 000 250 долларов, Франция — 3 284 000 долларов, Великобритания — 700 000 долларов, Торонто (Канада) — 547 272 долларов.

Пожертвования были также получены из Монреаля (Канада) — 204 000 долларов, Бразилии — 100 000 долларов, Швейцарии — 80 000 долларов, Германии — 52 660 долларов, Аргентины — 25 000 долларов, Австрии — 6 144 долларов, Румынии — 3 833 долларов.

«Средства, собранные в ходе телемарафона «Развиваем динамичные сообщества», будут направлены на проекты в области здравоохранения, социальной, образовательной, культурной и инфраструктурной реабилитации в приграничных населенных пунктах нашей Родины, а также на различные инициативы, направленные на развитие этих общин.

Мы выражаем благодарность всем нашим партнерам и донорам за их постоянную поддержку, непоколебимую преданность и поддержку Родины. Благодаря их совместным усилиям мы изменили жизни десятков тысяч наших соотечественников», — говорится в сообщении Фонда.