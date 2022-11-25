Заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян принял 25 ноября управляющего директора Европейской службы внешних связей ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэля Зиберта. На встрече присутствовала также руководитель делегации ЕС в Армении, посол Андреа Викторин.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи Арман Саркисян представил гостям ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с деятельностью наблюдательного потенциала ЕС. Заместитель министра обороны подтвердил готовность поддержать миссию.