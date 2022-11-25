Генеральный директор департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков считает, что в связи со сложившейся в Украине ситуацией в Армению идет большой приток капитала и профессиональных навыков, а также он поздравляет Армению с индексом экономической активности, зафиксированным по итогам первых 10 месяцев текущего года.

Об этом Жуков сказал на состоявшемся в Ереване брифинге в ответ на вопрос Арменпресс.

Он отметил, что в начале текущего года, когда в Украине начались боевые действия, такие партнеры, как Международный валютный фонд, Всемирный банк, Азиатский банк развития, делали очень мрачные прогнозы относительно состояния мировой экономики. «Но в течение года не только в Армении, но и во всем мире экономическая ситуация была намного лучше, чем прогнозировалось», — сказал генеральный директор департамента АБР по Центральной и Западной Азии.

Жуков подчеркнул, что это может показаться странным, но Армения и соседние страны определенным образом выиграли от военных действий в Украине, а также отметил значительный приток капитала и профессиональных навыков в Армению и передислокацию некоторых компаний в Армению.

Коснувшись замечания о том, что согласно последним опубликованным показателям, индекс экономической активности Армении за 10 месяцев вырос на 14,5 процента, Жуков сказал: «Учитывая представленные вами цифры, мы должны поздравить Армению в плане экономических показателей текущего года. Но есть и «подводные» риски. Этот эффект постоянный или временный? Думаю, некоторые аналитики могли бы возразить, что этот эффект может быть единоразовым. Мы все считаем, что правительство Армении должно продолжить процесс реформ, чтобы обеспечить продолжение экономического роста».

Согласно данным Статистического комитета Армении от 25 ноября, показатель экономической активности Армении в январе-октябре 2022 года вырос на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.