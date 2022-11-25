Премьер-министр Никол Пашинян принял управляющего директора Европейской службы внешних связей ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Микаэля Зиберта и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, высоко оценив эффективность партнерства Армении-ЕС, премьер-министр подчеркнул важность поддержки ЕС в процессе осуществления реформ в нашей стране и отметил, что правительство Армении привержено продолжению демократических реформ. Премьер-министр выразил удовлетворение в связи с проведением 6 октября в Праге саммита Европейского политического сообщества и в этом контексте упомянул состоявшуюся на полях саммита четырехстороннюю встречу лидеров Армении, Азербайджана, Франции и председателя Европейского совета.

Микаэль Зиберт отметил, что, по оценкам ЕС, демократия в Армении прогрессирует, о чем свидетельствуют реформы в различных сферах, активная деятельность гражданского общества, и ЕС продолжит поддерживать нашу страну в этом процессе. Высокопоставленный представитель ЕС поблагодарил премьер-министра Армении за высокую оценку саммита Европейского политического сообщества, отметив, что рассматривается идея сделать его периодическим.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся партнерства Армения-ЕС, региональной безопасности, программы Восточного партнерства. Состоялся обмен мнениями о деятельности миссии наблюдателей ЕС в Армении.