В связи с работами по новогоднему украшению столицы, 26 ноября с 09:00 до 18:00 движение по проспекту Маштоца от улицы Туманяна до улицы Пушкина будет закрыто.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.
В связи с работами по новогоднему украшению столицы, 26 ноября с 09:00 до 18:00 движение по проспекту Маштоца от улицы Туманяна до улицы Пушкина будет закрыто.
Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана.
Посол Армении в Италии Цовинар Амбарцумян в ходе организованного в Риме мероприятия поблагодарила итало-арабский центр «Асадака» за проармянскую деятельность. Как...Читать далее
Газета «Республика Армения» издаётся армянским Государственным информационным агентством «Арменпресс».
© 2021 Газета «Республика Армения». Адрес: Армения, г. Ереван, 0024, пр. Аршакуняц 4, 9-ый этаж, газета "Республика Армения", Главный редактор: Арарат Петросян, Тел.: +374 10 545700, Эл. почта: [email protected]