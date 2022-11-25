Новоназначенный посол Восточной Республики Уругвай в Республике Армения Эдуардо Росенброк Бидарт вручил верительные грамоты президенту Армении Ваагну Хачатуряну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив первого резидентного посла Уругвая, Ваагн Хачатурян выразил надежду, что открытие посольства Уругвая в Армении и это назначение послужат новым импульсом для развития армяно-уругвайских дружественных отношений.

Выразив признательность за прием, новоназначенный посол отметил, что в ходе своей миссии приложит все усилия для укрепления армяно-уругвайских экономических и культурных связей и поднятия политического диалога на качественно новый уровень.

В ходе встречи президент коснулся лучших традиций армяно-уругвайских отношений, подчеркнул, что еще со времен Советского Союза Уругвай является родной для армянского общества страной, которая известна как первое государство, признавшее Геноцид армян.

«Я уверен, что наше посольство тоже скоро откроется, и это действительно станет новым импульсом для наших отношений, и мы сможем больше использовать наши возможности, речь идет об экономических отношениях, в частности, а почему бы и нет, о туризме и культуре», — отметил президент.

В ходе беседы посол Эдуардо Росенброк Бидарт передал президенту Армении приветствия президента Уругвая Луиса Альберто Локалле и отметил, что для него большая честь быть первым резидентным послом Уругвая в Армении.

«Уругвай впервые открывает официальное представительство в Армении, несмотря на то, что история дружбы Уругвая с правительством Армении и армянским народом длится более ста лет, несмотря на то, что армянская община Уругвая не такая большая, как армянская община Аргентины, но независимо от этого, я должен отметить, что роль армянской общины в Уругвае с населением в три с половиной миллиона человек очень значительна и важна. Важным обязательством общины было то, чтобы Армения была представлена в Уругвае», — отметил посол.

В ходе встречи президент Армении и новоназначенный посол обсудили широкий круг вопросов, связанных с потенциалом армяно-уругвайского сотрудничества в цифровизации, высоких технологиях и ряде других областей. Была затронута возможность открытия центра Tumo в Уругвае. В завершение встречи обе стороны подчеркнули важность открытия в следующем году посольства Армении в Монтевидео.