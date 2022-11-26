Несмотря на противоположные позиции конфликтующих сторон по карабахскому вопросу, Арцах склонен к продолжению переговорного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом в своем выступлении на научно-практическом форуме «Арцахская проблема в контексте современных политических процессов» заявил спикер Национального Собрания Республики Арцах Артур Товмасян.

Он приветствовал участников форума, особо отметив инициирование и организацию научно-практического форума «Арцахская проблема в контексте современных политических процессов».

«Сегодня, когда государственность Арцаха находится под угрозой, перспектива реализации права народа Арцаха на самоопределение ставится рядом с вопросом об окончательном решении конфликта. Эта наша позиция должна быть понятна и странам, преследующим свои региональные интересы на Южном Кавказе. Международное сообщество обязано уважать требование арцахских армян, поскольку оно соответствует основополагающим принципам и нормам международного права», — сказал спикер. Национального собрания в своем выступлении.

По его словам, урегулирование конфликта, прочный и стабильный мир в регионе невозможны без защиты армянского культурного и духовного наследия на территориях, оккупированных Азербайджаном и фактически находящихся под контролем Азербайджана, в том числе и организация мониторинга всеми возможными средствами – для предотвращения действий, осуществляемых с целью этнической чистки армян.

«Азербайджан до сих пор, в нарушение положений трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года, регулярно предпринимает против Арцаха агрессивные действия, которые квалифицируются как проявление армянофобии, а также как коварное проявление нарушения мира и стабильности в регионе, и особенно нейтрализации миротворческой миссии. Мы продолжим наши усилия для защиты результатов Арцахской освободительной войны, которая велась во имя самоопределения и безопасности народа Арцаха, и достижения мирного и справедливого решения проблемы», — сказал Товмасян, добавив что арцахские армяне столкнулись с необходимостью извлечь уроки из прошлого, повторить и довести до конца то, что произошло.

В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение надежной безопасности страны.

«Особенно ценим отношение России к этому вопросу и предпринятые практические шаги. Чтобы противостоять сложной и непредсказуемой геополитической ситуации и внешним вызовам, национальное единство и солидарность должны быть первоочередным и важным фактором», — подчеркнул Артур Товмасян.