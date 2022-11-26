Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко обсудил с вице-премьером Армении Мгером Григоряном двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения, была отмечена взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинской продукции, информатизации здравоохранения. Была подчеркнута взаимная открытость и готовность развивать взаимодействие по широкому спектру направлений», — сказал Кузнецов журналистам.

Мурашко в рамках рабочего визита в Армению в субботу провел встречу с Григоряном.Он принимал участие в 7-м армяно-российскомфоруме по вопросам здравоохранения в Национальном онкологическом центре им. Фанарджяна. С 2014 года форум ежегодно проводится последовательно в Армении и России.